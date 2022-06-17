Nevşehir’de karne heyecanı

Nevşehir’de 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayan 56 bin 457 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Nevşehir İncekaralar İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Murat Süt ve İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat katıldı. Karne dağıtım töreninde Vali Becel öğrenciler ile bir süre sohbet ederek onların heyecanına ortak oldu. Vali Becel’in elinden karnelerini alan öğrenciler de yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

56 bin 457 öğrenci ile birlikte, 4 bin 302 öğretmen de 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yaz tatiline girdi.