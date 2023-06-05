Nevşehir’de kadastro yolları yapılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi ve Esentepe Mahallesi’nde bulunan kadastro yolları yapılıyor. Yolların yapımında mahallelerdeki üstyapı çalışmalarında sökülen parke taş ve bordürler kullanılıyor.

Nevşehir Belediyesi, mahallelerde gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Başta ana arterler olmak üzere şehir içi toplu taşıma araçlarının kullandığı tüm yolları sıcak asfalt ile buluşturan ve ara sokaklarda parke taşla kaplı yolları yenileyen belediye ekipleri, yeni imara açılan ve vatandaşların yoğun olarak kullandıkları hobi bahçelerinin bulunduğu bölgelerdeki kadastro yollarını da yapıyor. Bu çerçevede, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Esentepe Mahallesi’nde eski Dedeman Otel yanından başlayan Vadi Sokak ve Ilgaz Sokağın bir kısmı ile 2000 Evler Mahallesi’ndeki Üniversite TOKİ Konutlarının yanından başlayarak Karayolları Müdürlüğü arkasına uzanan kadastro yollarının yapımına başladı.

Belediye ekipleri, 21 bin metre kare parke taş ve 7 bin 7200 metre bordür imalatı gerçekleştirecekleri her iki yolun yapımında da mahallelerde gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları sırasında sökülen parke taş ve bordürleri kullanıyor.