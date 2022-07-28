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Nevşehir’de kaçak içki operasyonu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kaçak içki sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

NEVŞEHİR 28.07.2022, 16:16
Nevşehir’de kaçak içki operasyonu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kaçak içki sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye kaçak içki getirileceği ihbarı üzerine yaptığı çalışmada bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelenin ev ve aracında yapılan aramada seri numaraları aynı olduğu tespit edilen 313 adet kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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