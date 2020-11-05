Nevşehir’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı
NEVŞEHİR VALİLİĞİ KONFERANS SALONUNDA DÜZENLENEN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU VALİ İNCİ SEZER BECEL BAŞKANLIĞINDA TOPLANTI. TOPLANTIDA NEVŞEHİR’DE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA SON DURUM DEĞERLENDİRİLİRKEN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜM TÜRKİYE’DE ALINAN YENİ TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ.
Nevşehir’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında toplandı.
Nevşehir Valiliği konferans salonunda düzenlenen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali İnci Sezer Becel başkanlığında toplantı. Toplantıda Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında son durum değerlendirilirken İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de alınan yeni tedbirler görüşüldü.
Yapılan toplantı sonrasında, Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerlerin saat 22.00’de kapanması sağlanması kararları alındı.
Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ayrıca Nevşehir’de kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulduğunda, il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemleri 04.11.2020 tarihinde toplanan Pandemi Kurulunda değerlendirilmiş olup mesai saatlerinin değiştirilmesine gerek olmadığı kararının alındığı öğrenildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
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|3. Galatasaray
|7
|13
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|5. Rizespor
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|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
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|8
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|6
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|6
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|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
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|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
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|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3