Nevşehir’de İl Özel İdare ekipleri sahada

Nevşehir merkeze ve ilçelere bağlı köylerde İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Nevşehir merkez ilçesine bağlı Alacaşar Köyünde, Acıgöl İlçesine bağlı İnallı Köyünde, Gülşehir İlçesine bağlı Kızılkaya ve Ovaören Köylerinde, Ürgüp İlçesine bağlı Mazı Köyünde meydana gelen içme suyu ve elektrik arızaları giderildi.

Gülşehir İlçesine bağlı Kızılkaya Köyünde içme suyu kanal hattı arızaları giderilirken, Hacıbektaş İlçesine bağlı Belbarak Köyünde ve Merkez İlçesine bağlı Özyayla Köyünde bulunan hanelerin foseptik çekim işlemi gerçekleştirildi.

Aynı zamanda İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Acıgöl-Ağıllı yolu üzerinde yama serim işlemi gerçekleştirildi. Gülşehir İlçesine bağlı bulunan Dadağı, Yeşilöz, Civelek, Alkan ve Yeniyaylacık Köylerinde asfalt yama uygulaması yapıldı. Derinkuyu ilçesine bağlı bulunan Özlüce Köyü’nde de köy içi ve arazi yollarında kumlama işlemi yapıldı.