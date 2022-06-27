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Nevşehir’de helikopterle trafik denetimi yapıldı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri helikopter ile havadan denetim yaptı.

NEVŞEHİR 27.06.2022, 13:07
Nevşehir’de helikopterle trafik denetimi yapıldı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri helikopter ile havadan denetim yaptı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığının ’Trafik Kazalarını Önleme Planı’ konulu talimatı çerçevesinde, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, Trafik Şube Müdürlüğü ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince trafik denetim ve kontrolleri ile çevre suç ve kabahatlerini önlemek amacıyla havadan denetim ve kontrol faaliyeti yapıldı.

Yapılan denetim sonucunda trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 17 araç sürücüsüne toplam 33 bin 85 lira cezai işlem uygulandı.

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