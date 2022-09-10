Nevşehir’de helikopter ambulans ’karaciğer nakli’ için havalandı

Nevşehir’de siroz tedavisi gören bir kişi, helikopter hava ambulans ile Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine düşme nedeni ile getirilen ve yapılan radyolojik testler sonucunda kalça kırığı olduğu tespit edilen hastaya, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ramazan İlter Öztürk ve ameliyat ekibi ile başarılı bir ameliyat yapıldı. Siroz hastası da olan ve karaciğer nakli yapılması gereken Nebi Karaketir’in Ankara’ya sevki uygun görüldü. Karaketir’in oğlu Yahya Karaketir, babasının durumuyla ilgili olarak, "Babamıza 15 yıl önce siroz teşhisi kondu. Sürekli kontrol altında tutuyor, gerekli tetkiklerini yaptırıyorduk. Düştüğü için kalça kırığı oluştu. Nevşehir Devlet Hastanesinde ameliyata alındı ve başarılı bir kalça kırığı ameliyatı geçirdi. 15 gün yoğun bakımda gözetim altında tutuldu. Fakat Siroz hastası olduğu için kandaki bilirubin değerleri yükselince “Bilirubin Filtreli Plazmaferez” cihazınına ihtiyaç duyuldu. Kriz koordinasyon merkezi, bu tıbbi cihazın tarama sonucunda Ankara Şehir Hastanesi de olduğunu tesbit etti. Acilen hem karaciğer nakli olmak hem de bu cihazla tedaviye devam etmek amacı ile Ankara Şehir Hastanesi 3. basamak Yoğun Bakım Servisine Helikopter Hava ambulansı ile sevkine karar verdiler" dedi.

Kızı Neriman Gümüş de, "Kızı olarak ben karaciğerimi vermeyi kabul ettim yapılan tetkiklerde benim karaciğerim yağlı çıktığı için nakil yapılması uygun görülmedi. Uygun diyet yapıldıktan sonra uygun görülürse verebileceğim bildirildi. Allah devletimize zeval vermesin. Bu süreçte gerek ameliyat öncesi ve sonrasında, gerek yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü esnada hizmetlerini hiç esirgemeyen, Hastane yönetimine, doktorlarımıza, hemşire, sağlık personeli ve tüm personellerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.