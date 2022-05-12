Nevşehir’de Hafızlık ve Kuran-ı Kerim okuma yarışmaları düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl 01-07 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftülüğünce il ve ilçe birincilerinin katıldığı, Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları düzenlendi.

2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Kur’an Kursu Öğreticileri, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlar arasında düzenlenen ’Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları’ Nevşehir’de erkek din görevlilerine Salı günü, Nevşehir Merkez Hacı Bekir Kurt Camiinde aynı gün kadın din görevlilerine ise İl Müftülüğü Toplantı Salonunda komisyonlar marifetiyle gerçekleştirildi. İl ve ilçe birincilerinin katıldığı, il geneli birincilerinin seçiminin yapıldığı yarışmalarda Nevşehir’i temsil edecek olan birinciler belli oldu. Hafızlık yarışmasında Ürgüp İlçesi Arpacızade Camii İmam Hatibi Nazım Karaverli birinci olurken, erkek din görevlileri Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Hacıbektaş İlçesi Yenice Köyü Camii İmam Hatibi Bayram Özer birinci oldu. Kadın Din Görevlileri Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında Merkez Üftade Kur’an Kursu Öğreticisi Derya Batmaz birinci oldu.

İl birincileri önümüzdeki aylarda farklı illerde düzenlenecek olan Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Bölge Yarışmalarına katılmaya hak kazandılar.