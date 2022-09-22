Nevşehir’de gök gürültülü yağış uyarısı

Nevşehir’de gök gürültülü ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Nevşehir merkezi başta olmak üzere, çevrelerinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü ve sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca yağışın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı olabileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.