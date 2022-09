Nevşehir’de gaziler anıldı

Nevşehir’de Gaziler haftası dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Nevşehir Şehitliğinde düzenlenen anma programına, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve il protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Şehitler heykeline çelenk sunmasıyla başlayan programda askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel şehit ve gazi kabirlerini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ayrıca Gaziler Haftası nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı. Vali Becel, "Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara rağmen hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini bedeli ne olursa olsun korumayı ilke edinen Aziz Milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmayı başarmıştır. Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin yaşayan abideleri, Türk vatanseverliğinin, Türk fedakârlığının ölümsüz kahramanlarıdır. Kahraman gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanının verildiği günün yıl dönümünü “Gaziler Günü” olarak kutlamaktayız. Vatanımızın her karış toprağında, ülkesini, bayrağını ve manevi değerlerini korumak ve savunmak için en zor şartlar altında canlarını, kanlarını ortaya koymaktan bir an bile tereddüt etmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın en kutsal timsalidir. Bugün üzerinde huzur ve kardeşlik ortamı içinde yaşadığımız bu ülke, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bu kutsal emaneti, hassasiyetle korumak ve gelecek nesillere bırakmak şehit ve gazilerimize vefa borcumuzdur” ifadelerine yer verdi.