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Nevşehir’de ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimleri devem ediyor

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitim seminerlerine devam ediyor.

NEVŞEHİR 25.10.2021, 13:18
Nevşehir’de ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimleri devem ediyor

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitim seminerlerine devam ediyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada; ailelerin çocuklarını uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak amacıyla başlatılan ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimlerine okullarda devam ediliyor. Bu kapsamda Nevşehir Cevher Dudayev Anaokulu öğretmen ve çalışanlarından oluşan 20 anne ve anne adayı, Ersular İlkokulu öğretmenlerinden oluşan 11 öğretmen ve 11 anne ve anne adayına, 30 Ağustos İlkokulunda Öğrenci velisi ve vatandaşlardan oluşan 40 anne ve anne adayı, İbrahimpaşa Mahallesi vatandaşlardan oluşan 85’i anne ve anne adayı olmak üzere 91 kişiye toplamda 156 kişisi anne ve anne adayı olmak üzere 173 kişiye eğitim verildi. Ayrıcı Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir AVM’de ’Narkonokta stantı’ kurarak 500 vatandaşa uyuşturucu suçları ile mücadele ve gençlerin madde bağımlılığından korunması ve daha etkin mücadele edebilmek amacı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgi verirken, yapılan açıklamada; vatandaşların farkındalığının arttırılması, uyuşturucu madde kullanımını ve uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek adına ’Narkonokta’ faaliyetinin zaman zaman yapılacağı belirtildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından açılan standı ziyaret eden vatandaşlara, bilgilendirmenin akabinde Nevşehir Valiliğinin desteği ile hazırlanan çeşitli hediyeler de verildi.

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