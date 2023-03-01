Nevşehir’de ekmek fiyatı arttı

Nevşehir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 4 lira 50 kuruş oldu.

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanlığı, 200 gram ekmeğin yeni fiyatını 4 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Yayınlanan yeni fiyat tarifesine göre, 1 kilo 350 gram Trabzon ekmeği 30 liraya yükseldi. Sade 200 gram pide 4 lira 50 kuruş, çiftli 400 gram sade pide 9 lira, tekli sade 200 gram ramazan pidesi 4 lira 50 kuruş, çiftli 400 gram sade ramazan pidesi 9 lira, 80 gramlık Nevşehir simidi 3 lira 50 kuruş, 200 gram susamlı simit ekmek 5 lira oldu.