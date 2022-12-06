Nevşehir’de çeşitli suçlardan 9 şahıs tutuklandı

Nevşehir’de son bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan 9 şahıs tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 8’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda ayrıca, 1 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.