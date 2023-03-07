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Nevşehir’de çeşitli suçlardan 5 kişi tutuklandı
Nevşehir’de UYAP araması bulanan 4 şahıs ve ’Kasten Yaralama-Hakaret’ suçundan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı
NEVŞEHİR 07.03.2023, 16:26
Nevşehir’de UYAP araması bulanan 4 şahıs ve ’Kasten Yaralama-Hakaret’ suçundan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; Haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.
Kasten Yaralama-Hakaret suçlarından da 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.