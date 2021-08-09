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Nevşehir’de bir haftada 9 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı

Nevşehir’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde 9 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı.

NEVŞEHİR 09.08.2021, 14:43
Nevşehir’de bir haftada 9 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı

Nevşehir’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde 9 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda; ülkeye illegal giriş yaptığı tespit edilen 7 Afganistan uyruklu şahıs yakalanarak, gerekli işlemlerinin ardından Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğünün koordinasyonunda geri gönderme merkezine teslim edildi.

Ayrıca, yüne ülkeye illegal giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 1 şahıs yakalanarak, hazırlanan evraklarla birlikte Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan yabancı uyruklu 1 kadının da karantina sürecinin ardından geri gönderme merkezine gönderileceği bildirildi.
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