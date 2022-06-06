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Nevşehir’de bazı sokaklar trafiğe kapatılacak

Nevşehir Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları dolayısıyla bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

NEVŞEHİR 06.06.2022, 17:14
Nevşehir’de bazı sokaklar trafiğe kapatılacak

Nevşehir Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları dolayısıyla bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı yatırımları Sümer Mahallesi ile devam ediyor. Su ve Kanalizasyon işleri Müdürlüğü tarafından mahallede Borsa Kavşağı’ndan başlayarak Kapalı Pazaryeri yanından devam eden ve Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’ne kadar uzanan Doktor Sadık Ahmet Caddesi ile Eyüp Sokak ve Seyit Taşçı Sokak’ta altyapı yenileme çalışmaları başlıyor. İçme suyu hattı yenilenerek yağmur suyu hatlarının oluşturulacağı ve sonrasında sıcak asfalt serimi yapılacak olan bu cadde ve sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 7 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren yol söküm çalışması yapılacak.

Sabah saat 08.00’da başlatılması planlanan çalışmalar dolayısıyla söz konusu cadde ve sokaklara araç parkının yapılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

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