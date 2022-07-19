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Nevşehir’de bayram tatilinde 4 kişi tutuklandı
Nevşehir’de bayram tatili süresince toplam 56 şahsa adli işlem yapılırken 4 şahıs tutuklandı.
NEVŞEHİR 19.07.2022, 13:55
Nevşehir’de bayram tatili süresince toplam 56 şahsa adli işlem yapılırken 4 şahıs tutuklandı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; yağma, kasten silahla yaralama suçundan 7 şüpheliye işlem yapıldı. Bu kişilerden 1’i tutuklandı. Kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından ise 2 şahıs tutuklandı.
Yapılan açıklamada ayrıca UYAP araması olan 1 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs da tutuklandı.