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Nevşehir’de bahar güzelliği

Nevşehir’de kentin çeşitli noktalarına dikilen ve baharın gelmesi ile açan çiçekler renk cümbüşü oluşturuyor. Nevşehir Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ile birlikte şehir merkezindeki kavşak ve refüjlerde peyzaj çalışmalarını yoğunlaştırdı.

NEVŞEHİR 27.04.2021, 19:46
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Nevşehir’de bahar güzelliği

Nevşehir’de kentin çeşitli noktalarına dikilen ve baharın gelmesi ile açan çiçekler renk cümbüşü oluşturuyor. Nevşehir Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ile birlikte şehir merkezindeki kavşak ve refüjlerde peyzaj çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından refüj, kavşak ve yeşil alanlara dikilen binlerce çiçek Nevşehirlilere baharın müjdesini veriyor. Farklı renklerdeki laleler ile menekşeler başta olmak üzere açan çiçekler kenti Nevşehir’i adeta çiçek bahçesine dönüştürdü.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri süs bitkisi ve çiçek dikimleri ile birlikte peyzaj çalışmalarını park, kavşak ve refüjlerde sürdürüyor.
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