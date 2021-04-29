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Nevşehir’de bağ evine kumar baskını

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bağ evinde kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye 47 bin 336 lira ceza verildi.

NEVŞEHİR 29.04.2021, 15:04
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Nevşehir’de bağ evine kumar baskını

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bağ evinde kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye 47 bin 336 lira ceza verildi.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağıl mevkiisinde bir bağ evinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti Yapılan baskında, kumar oynayan 10 kişi yakalanırken kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtları, tavla ve okey oyun takımları ele geçirildi.

Kumar oynayan 10 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 47 bin 336 bin lira ceza verildi. Ayrıca 2 kişi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
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