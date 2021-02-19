Nevşehir’de bağ evinde kaçak tütün ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından bir şahsın işyerinde ve bağ evinde 19 kilo 750 gram nargile tütünü ve 18 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında K.D.’ye ait işyeri ve bağ evinde yapılan aramada 19 kilo 750 gam nargile tütünü, 18 kilo kıyılmış tütün, 13 bin 200 adet dolu makaron, 123 adet elektronik sigara kiti, 17 adet mükerrer kullanım bandrol, 13 bin 500 adet sigara fitili, 380 adet sigara sarma kağıdı, 3 adet pipo tütünü ele geçirildi.

Şüpheli K.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından adli işlem yapıldığı öğrenildi.