Nevşehir’de Asansörcüler İstişare Etti

Nevşehir’de ’Asansör Sektörü İstişare Ve Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.

Düzenlenen programa asansör sektörü paydaş kurum ve kuruluşları ile birlikte asansör firmaları katıldı. Nevşehir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Yusuf Şahin yaptığı açıklamada; “İl müdürlüğümüz koordinasyonunda; Nevşehir Belediyesi, A tipi muayene kuruluşları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş ile ilimizde faaliyet gösteren Asansör firmalarının katılımıyla Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda “Asansör Sektörü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirdiklerini belirterek toplantıda, İl Müdürlüğümüz Sanayi, Teknoloji ve Denetim Şube Müdürü İrfan Dokuzlar ve Müfettiş personellerimiz Ulutaş, A Tipi Muayene Kuruluşu RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş Bölge Müdürü Sercan Gülışık, Operasyon Müdür Yardımcıları Buğra Mert Kutucu ve Ömer Fatsa, Teknik Yönetici Esra Fatsa tarafından Asansör mevzuatı ve uygulamaları (Yönetmelikler, Piyasa Gözetim ve Denetim Faaliyetleri, Ruhsatlandırma ve Tescil İşlemleri, Yıllık Periyodik Kontrol ve Muayene İşlemleri) ile ilgili olarak toplantıya katılan Asansör firmalarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Belirtilen konularda firmaların soru, görüş ve önerileri alınarak Bakanlığımıza iletilmek üzere toplantıya son verildi. Katılım ve katkılarından dolayı tüm asansör firmalarına ve paydaş kurum/kuruluş temsilcilerine, toplantıya ev sahipliği için de Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına teşekkür ediyoruz” dedi.