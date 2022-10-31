Nevşehir’de aranması bulunan 8 şahıs tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 8 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 17 şahıstan 8’i tutuklandı.