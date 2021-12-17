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Nevşehir’de aranan şahıslar yakalandı
Nevşehir’de haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.
NEVŞEHİR 17.12.2021, 14:11
Nevşehir’de haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.
Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ürgüp ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan yakalama kararı bulunan K.A. ve ’Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs göz altına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki şahıs tutuklanarak cevaz evine gönderildi.