Nevşehir’de aranan iki şahıs yakalandı

Nevşehir’de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Ankara adli makamlarınca ’Gece Vakti Yağma’ suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.A. ve İzmir (Çeşme) adli makamlarınca ’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.