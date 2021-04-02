Nevşehir’de aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ürgüp ve Avanos ilçesinde aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlamat ve İnfaz Bürosunca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan aranan İ.B., Avanos ilçesine uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan B.K. ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca Ailenin Korunması kanuna muhalefet suçundan aranan S.P. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 3 şüphelide emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.