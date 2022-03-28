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Nevşehir’de aranan 29 şüpheli yakalandı
Nevşehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 29 şahıs yakalandı.
NEVŞEHİR 28.03.2022, 18:53
Nevşehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 29 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 29 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 29 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.