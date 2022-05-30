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Nevşehir’de aranan 2 şahıs yakalandı

Nevşehir’de adli makamlarca haklarında arama kararı veriler 2 kişi yakalandı.

NEVŞEHİR 30.05.2022, 09:01
Nevşehir’de aranan 2 şahıs yakalandı

Nevşehir’de adli makamlarca haklarında arama kararı veriler 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce ’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan aranan E.K. ile ’Kasten Yaralama-Hakaret’ suçlarından hakkında arama kararı olan Y.C.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

E.K. ile Y.C.Ç., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adlı makamlarca tutuklandı.

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