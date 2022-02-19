Nevşehir’de ’Aile İçi İletişim Semineri’ düzenlendi

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde kadınlar için ‘Aile İçi İletişim Semineri’ düzenlendi.

Gülbahçe içerisinde bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasındaki konferans salonunda gerçekleştirilen seminer Çocuk Gelişimci Nurcan Çalışkaner tarafından gerçekleştirildi. Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi (KAÇEM) kursiyerlerinin katıldığı seminerde, kadınlara aile içinde etkili iletişimin nasıl sağlanabileceği konusunda bilgiler verildi.

Günümüzde anne ve babaların çoğu zaman çocuklarını geleceğe daha iyi hazırlayabilmek için ya da çağın ekonomik şartlarına ayak uydurabilmek için bazı psikolojik ve pedagojik yanlışlar yaptığını belirten Çalışkaner , seminerde kadınlara çocukların kişiliğini bozmadan nasıl ideal bir insan olarak yetiştirebileceğini ve yetiştirme konusuna da genel olarak büyüklerin düştükleri hataları anlattı.

Kadınlara yönelik eğitim seminerlerinin yıl içerisinde devam edeceği belirtildi.