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Nevşehir’de Afgan uyruklu uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de Afgan uyruklu uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı.

NEVŞEHİR 18.06.2021, 13:53
Nevşehir’de Afgan uyruklu uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’de Afgan uyruklu uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karasoku Mahallesi Nar Caddesi üzerinde bir apartmanın altında bulunan Afgan uyruklu A.R.’nin hareketlerinden şüphelenmeleri üzerine yapılan üst aramasında 24,93 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından Afgan uyruklu A.R. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.R. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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