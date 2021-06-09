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Nevşehir’de acemi erler yemin töreni düzenlendi
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında eğitim gören 2001-2 tertip erlerin yemin töreni düzenlendi.
NEVŞEHİR 09.06.2021, 13:37
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında eğitim gören 2001-2 tertip erlerin yemin töreni düzenlendi.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’nda eğitimlerini gören 2001-2 tertip erlerin yemin töreni düzenlendi. Düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol’un yanı sıra erlerin aileleri katıldı.Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen yemin töreni koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı.