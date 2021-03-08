Nevşehir’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü parkı açıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Güzelyurt Mahallesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü parkı açılışı fidan dikilerek yapıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Güzelyurt Mahallesinde Belediye Başkanı Mehmet Savran ve kadınların katılımıyla fidanlar dikilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü parkı açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Savran eşi Nejla Savran ile parkta fidan dikerken Belediye Başkanı Savran Kadına şiddetin son bulmasını umuyorum dedi. Belediye Başkanı Savran, “Biz her vesileyi şehrimizi yeşillendirmek için kullanıyoruz. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla böyle bir aktivite planladık. Buraya hem park parkın içerisinde de ağaçlandırma projemiz vardı. Bugün ağaçları dikiyoruz. Parkın altına da sulama sistemimizi yaparak yeşillendireceğiz. Kadınlar gününe özel bir park olacak. Bundan sonraki süreçte de mümkün olduğunca şehrimizi yeşillendirmeye ağırlık vereceğiz. Güzel bir yeşil şehir olsun diye çalışıyoruz. Tüm Nevşehirli kadınlarımızın, Türkiye’deki kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutlarım. Ayrıca kadına şiddetin de son bulmasını umuyorum. Bu konuda da çalışmak gerektiğini düşünüyorum” dedi.