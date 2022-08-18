banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu

Nevşehir’de 7 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir’de göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda toplam 7 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

NEVŞEHİR 18.08.2022, 17:08
Nevşehir’de 7 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir’de göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda toplam 7 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye ’TAHDİT’ kodu bulunan 2 yabancı uyruklu ve ülkeye illegal giriş yaptığı tespit edilen 5 şahıs olmak üzere toplamda 7 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Kayseri GGM’ye (Geri Gönderme Merkezi) teslim edildi. Ayrıca 11 yabancı uyruklu şahsa 6458 sayılı kanunun 102/6 maddesi uyarınca toplam 14 bin 135TL idari para cezası uygulandı.

Yorumlar (0)
33°
açık