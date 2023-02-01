Nevşehir’de 7 bin araç denetlendi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik çalışmalar çerçevesinde Nevşehir’de son bir hafta içerisinde, trafik birimlerince 7 bin 427 araç sürücüsünün kontrolü yapıldı. Son bir hafta içerisinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, farklı 11 kazada ise 29 şahıs yaralandı.

Yapılan kontrollerde 15 araç trafikten men edildi, bin 299 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.