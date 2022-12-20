Son Dakika
Nevşehir’de 7 bin 82 araç sürücüsü sorgulandı
Nevşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 7 bin 82 araç sürücüsü sorgulandı.
NEVŞEHİR 20.12.2022, 12:42
Nevşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 7 bin 82 araç sürücüsü sorgulandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 7 bin 82 araç sürücüsünün kontrolü yapılırken, meydana gelen 22 yaralamalı kazada 25 şahıs yaralandı.
Ayrıca yapılan çalışmalarda 17 araç trafikten men edilirken bin 740 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.