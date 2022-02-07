Nevşehir’de 56 bin 457 öğrenci ders başı yaptı

Nevşehir’de eğitim öğretim yılının 2. yarı yılının başlamasıyla 56 bin 457 öğrenci okullarıyla buluştu.

Kentte 350 okulda 3 bin 888 derslikte eğitim ve öğretimine devam eden 56 bin 457 öğrencinin sömestir tatili sona erdi. Eğitim öğretim yılının 2. yarısına başlayan öğrenciler bu sabah itibariyle yeniden okullarıyla buluştu. 11 Nisan’da 2. dönem ara tatiline girecek olan öğrenciler, 17 Haziran’da da karnelerini alarak eğitim öğretim yılını tamamlayacak.