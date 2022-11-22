Nevşehir’de 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir’de son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ’Göçmen Kaçakçılığı’ ve ’Sınır Dışı İşlemleri’ çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; yurda ’İllegal Giriş’ yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs, kasten yaralama konusundan adli işlem yapılan 1 yabancı uyruklu şahıs ve vize ihlali yaptıkları tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplamda 5 yabancı uyruklu şahıs işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.