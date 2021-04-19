Nevşehir’de 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari sanık yakalandı.

Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.E.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.