Nevşehir’de 4 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonrasında, haklarında çeşitli suçlardan işlem yapılan yabancı uyruklu 2 şahıs ve ülkeye illegal yollardan giriş yapan 1 şahıs ile giriş kodlu yasağı bulunan yabancı uyruklu 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; cinsel saldırı suçundan hakkında adli işlem yapılan Afganistan uyruklu bir şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek Suçundan hakkında adli işlem yapılan Azerbaycan uyruklu 1 şahıs, karayolları yol kontrol ve denetleme noktasında yapılan kontrolünde ülkeye illegal yollarla giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 1 şahıs ile ülkeye giriş kodlu yasağı bulunan Azerbaycan Uyruklu 1 şahıs yakalandı.

Şahıslar, gerekli adli ve idari işlemlerinin bitmesinin ardından haklarında verilen sınır dışı kararlarına istinaden sınır dışı edilmek üzere Kayseri’de bulunan geri gönderme merkezine teslim edildi.