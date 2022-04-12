Nevşehir’de 35 şahıs ’Narko Sokak’ operasyonu

Nevşehir’de yapılan Narko Sokak operasyonlarında toplam 35 şahıs hakkında adli işlem yapılırken 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptığı sokak çalışmalarında ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçu ile ilgili olarak toplam 18 olay meydana geldi. 31 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapılan sokak çalışmalarında 1,07 gram kubar esrar, 1,98 gram plaka esrar, 52 adet kenevir tohumu, 2,74 gram gelen eroin, 6,78 gram metamfetamin, 3,70 gram sentetik kannobinoid (Bonzai), 14 adet sentetik hap ele geçirildi. 31 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ayrıca ’Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu’ ile İlgili olarak toplam 3 olay meydana geldi. 5 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 19,38 gram metamfetamin, 8 adet extacy hap ele geçirildi. Şüpheli M.Y., T.Ö., E.Y ve Y.E.İ. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheli O.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.