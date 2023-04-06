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Nevşehir’de 25 yıl cezası olan şahıs yakalandı
NEVŞEHİR’DE 25 YIL 6 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ ŞAHIS YAKALANDI.
NEVŞEHİR 06.04.2023, 12:31
Nevşehir’de 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanmasına” yönelik; JASAT ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Nevşehir merkez Kaymaklı Beldesinde; Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında “Kasten Öldürme ve Görevi yaptırmamak için Direnme” suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K isimli şahıs yakalandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesini alınan şahıs mahkemece tutuklandı.