Nevşehir’de 24 derslikli okul yapım protokolü imzalandı

Nevşehir’de hayırsever işadamı Mehmet Ali Öbekli tarafından yaptırılacak olan 24 derslikli okul yapım protokolü imzalandı.

Hayırsever işadamı Mehmet Ali Öbekli tarafından Gazi İlköğretim Okulu yerine yaptırılacak olan 24 derslikli okul yapım protokolü imzalandı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in katıldığı protokol töreninde Vali Becel, işadamı Mehmet Ali Öbekli’ye eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederken Nevşehir’de hayırseverler tarafından eğitime verilen desteğin çok önemli olduğunu ifade etti.

Nevşehir’de yapılacak olan 24 derslikli okul yapım protokol törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, NTSO Başkanı Arif Parmaksız, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve daire müdürleri katıldı.