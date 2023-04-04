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Nevşehir’de 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
NEVŞEHİR'DE "HIRSIZLIK" SUÇUNDAN 23 YIL 9 AY 3 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.
NEVŞEHİR 04.04.2023, 15:09
Nevşehir’de "hırsızlık" suçundan 23 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. "Hırsızlık" suçundan 23 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç.M.’nin Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Mahallesinde bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemleri tamamlanan R.Ç.M., cezaevine teslim edildi.