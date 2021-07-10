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Nevşehir’de 219 bin 219 doz aşı yapıldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 10 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla 219 bin 219 doz aşı yapıldı.

NEVŞEHİR 10.07.2021, 15:55
Nevşehir’de 219 bin 219 doz aşı yapıldı
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında 10 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla 219 bin 219 doz aşı yapıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir’de 10 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla il genelinde 219 bin 219 doz aşı yapıldı. Nevşehir’de 139 bin 435 birinci doz aşı yapılırken 67 bin 581 ikinci doz, 12 bin 203 ise üçüncü doz olmak üzere 219 bin 219 doz aşı yapıldığı açıklandı.
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