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Nevşehir’de 20 bin adet makaron ele geçirildi

Nevşehir polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 5 kilogram kıyılmış tütün ile 20 bin boş makaron ele geçirildi.

NEVŞEHİR 09.08.2021, 15:50
Nevşehir’de 20 bin adet makaron ele geçirildi

Nevşehir polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 5 kilogram kıyılmış tütün ile 20 bin boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında bir işyerinde yapılan aramada 20 bin adet boş makaron ve 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.
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