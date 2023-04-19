Nevşehir’de 185 personelin katılımıyla ’Huzur Uygulaması’

Türkiye genelinde Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik yapılan Huzur Uygulaması’na Nevşehir’de de 36 ekip ve 185 personel katıldı.

İl merkezinde ve ilçelerde yapılan uygulamada bin 749 şahıs sorgulandı. 276 araç, 39 metruk bina ve 48 iş yeri kontrol edilirken, 6 araç trafikten men edildi.

Yapılan uygulamada 16 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.