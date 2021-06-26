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Nevşehir’de 181 bin 17 kişi doz aşı yapıldı

Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında bu sabah itibarıyla 181 bin 17 doz aşı yapıldı.

NEVŞEHİR 26.06.2021, 08:44
Nevşehir’de 181 bin 17 kişi doz aşı yapıldı

Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında bu sabah itibarıyla 181 bin 17 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda açıklanan rakamlara göre Nevşehir’de bu sabah itibarıyla 181 bin 15 doz aşı yapıldı. Birinci doz aşı yapılan sayısı 121 bin 513 olarak açıklanırken ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısının ise 59 bin 504 olduğu açıklandı. Nevşehir’de bu sabah itibarıyla ise 181 bin 17 doz aşı yapıldığı belirtildi.
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