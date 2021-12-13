Nevşehir’de 14 kazada 21 kişi yaralandı

Nevşehir’de son bir haftada meydana gelen 14 yaralamalı trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; il merkezi ve ilçelerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 7318 araç/sürücüsünün kontrolü yapıldı. 12 maddi hasarlı kaza meydana gelirken, 14 yaralanmalı kazada 21 kişi yaralandı.

Ayrıca 16 araç trafikten men edilerek 1993 araç/sürücüsüne işlem yapıldı.