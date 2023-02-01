Nevşehir’de 13 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir’de son bir hafta içerisinde 13 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile birlikte Nevşehir’de “Göçmen Kaçakçılığı” ve “Sınır Dışı İşlemleri” çerçevesinde son bir hafta içerisinde uygulamalarına devam etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 13 yabancı uyruklu şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

13 kişi, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.