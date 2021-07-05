Nevşehir’de 11-12 yaş ulusal gelişim projesi yarışı düzenlendi

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme havuzunda 11-12 yaş ulusal gelişim projesi 2. vize ve açık yaş teşvik yarışları düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kompleksleri içerisinde bulunan yüzme havuzunda düzenlenen yarışmalarda, 50 metre serbest, 100 metre serbest, 200 metre serbest, 50 metre kelebek, 50 metre kurbağalama, 200 metre kelebek, 100 metre sırt, 200 metre karışık, 800 metre serbest, 400 metre karışık, 100 metre kurbağalama, 50 metre sırt, bin 500 metre serbest, 200 metre sırt, 200 metre kurbağalama, 100 metre karışık, 400 metre serbest, 100 metre kelebek kategorilerinde kıyasıya mücadele ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve öğrenci velilerinin birlikte müsabakayı izlediği yarışmalarda İl Müdürü Özdemir tüm sporcuları tebrik etti.