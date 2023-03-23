Nevşehir zabıtasından gramaj denetimi

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek ve pide satışı yapılan fırın, bakkal ve marketlerde gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Zabıta ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla işyerini denetimlerini sürdürüyor. Ramazan ayı ile birlikte yoğunluğun yaşandığı fırın, bakkal ve marketlere yönelik denetimlerini sıklaştıran ekipler, genel temizlik ve hijyen denetimi yaparak, ekmek ile pidelerin de gramajlarını kontrol ettiler.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı içerisinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürecek.